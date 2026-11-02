Volver a la portada
Actualidad

Guayaquil reporta más de 90 zonas con acumulación de agua e inundaciones

Segura EP y el COE Cantonal reportaron más de 90 puntos con acumulación de agua e inundaciones en Guayaquil, además de deslizamientos de tierra y una persona fallecida, durante la noche y la madrugada

Redacción de Ecuadorinmediato
Guayaquil

La emergencia continúa y hay sectores pendientes de atención, según el reporte. También se advirtió sobre la posibilidad de más lluvias durante el día y una marea alta prevista aproximadamente desde las 13:00.



El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y el equipo de Gestión de Riesgos de Segura EP atendieron las emergencias, con apoyo de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras instituciones. Los alojamientos temporales permanecen habilitados y ya recibieron a algunas personas durante la madrugada.



Las autoridades pidieron a la ciudadanía permanecer en sus domicilios mientras continúe la emergencia. Si considera que su vivienda o su vida están en riesgo, recomendaron trasladarse a un lugar seguro o a la casa de un familiar.



El COE Cantonal mantiene activas las coordinaciones con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Gobernación del Guayas y el COE Nacional. También se anunció una sesión plenaria para revisar las acciones de respuesta.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Revolución Ciudadana exige que la proforma 2027 sea tramitada en la Comisión de Régimen EconómicoActualidad
2 nov 2026

Revolución Ciudadana exige que la proforma 2027 sea tramitada en la Comisión de Régimen Económico

La bancada cuestionó la asignación del documento a otra mesa legislativa y acusó al oficialismo de desconocer las competencias establecidas en la ley.

Leer más
La Secretaría de Riesgos reporta 18 cuerpos hídricos desbordados en cinco provinciasActualidad
2 nov 2026

La Secretaría de Riesgos reporta 18 cuerpos hídricos desbordados en cinco provincias

Guayas concentra nueve reportes. En Guayaquil, Segura EP informó más de 90 puntos con acumulación de agua e inundaciones durante la noche y la madrugada.

Leer más
INAMHI prevé lluvias muy fuertes en la Costa y Galápagos hasta el 4 de noviembreActualidad
2 nov 2026

INAMHI prevé lluvias muy fuertes en la Costa y Galápagos hasta el 4 de noviembre

El pronóstico también contempla tormentas, ráfagas de viento y riesgo de crecidas y desbordamientos. Su vigencia comenzó a las 16:00 del 1 de noviembre y se extiende hasta las 10:00 del miércoles 4

Leer más