Guayaquil reporta más de 90 zonas con acumulación de agua e inundaciones
Segura EP y el COE Cantonal reportaron más de 90 puntos con acumulación de agua e inundaciones en Guayaquil, además de deslizamientos de tierra y una persona fallecida, durante la noche y la madrugada
La emergencia continúa y hay sectores pendientes de atención, según el reporte. También se advirtió sobre la posibilidad de más lluvias durante el día y una marea alta prevista aproximadamente desde las 13:00.
El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y el equipo de Gestión de Riesgos de Segura EP atendieron las emergencias, con apoyo de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras instituciones. Los alojamientos temporales permanecen habilitados y ya recibieron a algunas personas durante la madrugada.
Las autoridades pidieron a la ciudadanía permanecer en sus domicilios mientras continúe la emergencia. Si considera que su vivienda o su vida están en riesgo, recomendaron trasladarse a un lugar seguro o a la casa de un familiar.
El COE Cantonal mantiene activas las coordinaciones con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Gobernación del Guayas y el COE Nacional. También se anunció una sesión plenaria para revisar las acciones de respuesta.