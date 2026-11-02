Guayaquil reporta más de 90 zonas con acumulación de agua e inundaciones

La emergencia continúa y hay sectores pendientes de atención, según el reporte. También se advirtió sobre la posibilidad de más lluvias durante el día y una marea alta prevista aproximadamente desde las 13:00.









El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y el equipo de Gestión de Riesgos de Segura EP atendieron las emergencias, con apoyo de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras instituciones. Los alojamientos temporales permanecen habilitados y ya recibieron a algunas personas durante la madrugada.









Las autoridades pidieron a la ciudadanía permanecer en sus domicilios mientras continúe la emergencia. Si considera que su vivienda o su vida están en riesgo, recomendaron trasladarse a un lugar seguro o a la casa de un familiar.









El COE Cantonal mantiene activas las coordinaciones con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Gobernación del Guayas y el COE Nacional. También se anunció una sesión plenaria para revisar las acciones de respuesta.



