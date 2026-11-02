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La Secretaría de Riesgos reporta 18 cuerpos hídricos desbordados en cinco provincias

Guayas concentra nueve reportes. En Guayaquil, Segura EP informó más de 90 puntos con acumulación de agua e inundaciones durante la noche y la madrugada.

Redacción de Ecuadorinmediato
Río desborda

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó 18 cuerpos hídricos desbordados a escala nacional hasta las 07:00 de este lunes 2 de noviembre. Los registros corresponden a Guayas, El Oro, Manabí, Los Ríos y Santa Elena.

Guayas concentra nueve reportes: el estero El Canal, en el sector El Laurel; los ríos Pilco y Tenguel; los ríos Pula y Jabonillo, en Daule; el río Jagua, en Naranjal; el estero Perinao, en Balzar; otro tramo del río Pula, en Santa Lucía; y el río Daule, en Pascuales, Guayaquil.

En El Oro constan tres desbordamientos: el río La Victoria, en Las Lajas; el canal El Macho, en Machala; y el río Buenavista, en Pasaje. Manabí registra tres casos en el estero Las Tunas y en los ríos Casas Viejas y La Vaca, en el cantón Jipijapa. Los otros reportes corresponden al río Atascoso, en Quevedo, y a los ríos Dos Mangas y Olón, en Santa Elena.

En Guayaquil, Segura EP y el COE Cantonal informaron más de 90 puntos con acumulación de agua e inundaciones durante la noche y la madrugada, además de deslizamientos y una persona fallecida. La emergencia continuaba activa y había sectores pendientes de atención.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía permanecer en sus domicilios y trasladarse a un lugar seguro si considera que su vivienda o su vida están en riesgo. También advirtieron sobre la posibilidad de lluvias durante el día y una marea alta prevista aproximadamente desde las 13:00.

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