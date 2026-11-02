Revolución Ciudadana exige que la proforma 2027 sea tramitada en la Comisión de Régimen Económico

La bancada de la Revolución Ciudadana exigió este lunes 2 de noviembre que la Proforma Presupuestaria 2027 sea tramitada por la Comisión de Régimen Económico. El bloque sostuvo que esa competencia está establecida en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.









En un comunicado, la organización cuestionó que el tratamiento del documento haya sido enviado a una comisión en la que el oficialismo tiene mayoría. La bancada afirmó que esta decisión “vulnera la seguridad jurídica y vicia el procedimiento legislativo”.









El bloque también acusó a la mayoría legislativa de priorizar la protección del Gobierno de Daniel Noboa sobre sus funciones de legislar y fiscalizar. “La Asamblea debe defender al pueblo, no encubrir al poder”, expresó.









El pronunciamiento se suma al cuestionamiento de la legisladora Mónica Alemán sobre el trámite de la proforma en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno.









El Ejecutivo presentó la propuesta presupuestaria el 30 de octubre por USD 50.213 millones. La Asamblea dispone de 30 días para aprobarla u observarla.



