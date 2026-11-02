Volver a la portada
Actualidad

Revolución Ciudadana exige que la proforma 2027 sea tramitada en la Comisión de Régimen Económico

La bancada cuestionó la asignación del documento a otra mesa legislativa y acusó al oficialismo de desconocer las competencias establecidas en la ley.

Redacción de Ecuadorinmediato
Bloque RC

La bancada de la Revolución Ciudadana exigió este lunes 2 de noviembre que la Proforma Presupuestaria 2027 sea tramitada por la Comisión de Régimen Económico. El bloque sostuvo que esa competencia está establecida en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.



En un comunicado, la organización cuestionó que el tratamiento del documento haya sido enviado a una comisión en la que el oficialismo tiene mayoría. La bancada afirmó que esta decisión “vulnera la seguridad jurídica y vicia el procedimiento legislativo”.



El bloque también acusó a la mayoría legislativa de priorizar la protección del Gobierno de Daniel Noboa sobre sus funciones de legislar y fiscalizar. “La Asamblea debe defender al pueblo, no encubrir al poder”, expresó.



El pronunciamiento se suma al cuestionamiento de la legisladora Mónica Alemán sobre el trámite de la proforma en la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno.



El Ejecutivo presentó la propuesta presupuestaria el 30 de octubre por USD 50.213 millones. La Asamblea dispone de 30 días para aprobarla u observarla.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

La Secretaría de Riesgos reporta 18 cuerpos hídricos desbordados en cinco provinciasActualidad
2 nov 2026

La Secretaría de Riesgos reporta 18 cuerpos hídricos desbordados en cinco provincias

Guayas concentra nueve reportes. En Guayaquil, Segura EP informó más de 90 puntos con acumulación de agua e inundaciones durante la noche y la madrugada.

Leer más
Guayaquil reporta más de 90 zonas con acumulación de agua e inundacionesActualidad
2 nov 2026

Guayaquil reporta más de 90 zonas con acumulación de agua e inundaciones

Segura EP y el COE Cantonal reportaron más de 90 puntos con acumulación de agua e inundaciones en Guayaquil, además de deslizamientos de tierra y una persona fallecida, durante la noche y la madrugada

Leer más
INAMHI prevé lluvias muy fuertes en la Costa y Galápagos hasta el 4 de noviembreActualidad
2 nov 2026

INAMHI prevé lluvias muy fuertes en la Costa y Galápagos hasta el 4 de noviembre

El pronóstico también contempla tormentas, ráfagas de viento y riesgo de crecidas y desbordamientos. Su vigencia comenzó a las 16:00 del 1 de noviembre y se extiende hasta las 10:00 del miércoles 4

Leer más