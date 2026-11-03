Volver a la portada
Actualidad

Un teniente de Policía murió durante una persecución en Daule

Joel Orlando Chiluisa recibió un disparo en la cabeza durante un procedimiento en la parroquia Laurel.

Redacción de Ecuadorinmediato
Policía asesinado

El teniente de la Policía Nacional Joel Orlando Chiluisa Reatiqui murió durante una persecución en la parroquia Laurel, en el cantón Daule, la noche del lunes 2 de noviembre. El hecho ocurrió aproximadamente a las 22:06.


El oficial participaba en un procedimiento para interceptar un vehículo ocupado por sospechosos de un presunto robo. Según el reporte policial inicial, los ocupantes vestían prendas similares a uniformes militares y dispararon contra los policías durante la persecución. Un proyectil alcanzó a Chiluisa en la cabeza.


La Policía Nacional confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y compañeros del oficial. Las circunstancias del ataque y la identificación de los involucrados forman parte de las investigaciones.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Lluvias fuertes y tormentas se prevén en varias provincias este martesActualidad
3 nov 2026

Lluvias fuertes y tormentas se prevén en varias provincias este martes

El pronóstico del INAMHI para el 3 de noviembre incluye tormentas en sectores de Guayas, Los Ríos y Manabí, y lluvias fuertes en localidades de varias provincias.

Leer más
Una persona resultó herida por disparos en el norte de QuitoActualidad
3 nov 2026

Una persona resultó herida por disparos en el norte de Quito

El hombre recibió dos impactos de bala en el sector de La Florida y permanecía estable bajo observación médica.

Leer más
Revolución Ciudadana exige que la proforma 2027 sea tramitada en la Comisión de Régimen EconómicoActualidad
2 nov 2026

Revolución Ciudadana exige que la proforma 2027 sea tramitada en la Comisión de Régimen Económico

La bancada cuestionó la asignación del documento a otra mesa legislativa y acusó al oficialismo de desconocer las competencias establecidas en la ley.

Leer más