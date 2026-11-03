Un teniente de Policía murió durante una persecución en Daule

El teniente de la Policía Nacional Joel Orlando Chiluisa Reatiqui murió durante una persecución en la parroquia Laurel, en el cantón Daule, la noche del lunes 2 de noviembre. El hecho ocurrió aproximadamente a las 22:06.





El oficial participaba en un procedimiento para interceptar un vehículo ocupado por sospechosos de un presunto robo. Según el reporte policial inicial, los ocupantes vestían prendas similares a uniformes militares y dispararon contra los policías durante la persecución. Un proyectil alcanzó a Chiluisa en la cabeza.





La Policía Nacional confirmó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y compañeros del oficial. Las circunstancias del ataque y la identificación de los involucrados forman parte de las investigaciones.



