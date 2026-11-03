Lluvias fuertes y tormentas se prevén en varias provincias este martes

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) prevé lluvias en varias regiones del país este martes 3 de noviembre, entre las 07:00 y las 19:00. La mayor intensidad se concentraría en sectores de la Costa.





En Guayas se esperan tormentas en Balzar, Colimes, El Empalme, Palestina, Salitre y Santa Lucía, y lluvias fuertes en Marcelino Maridueña, Naranjito y Simón Bolívar. En Los Ríos, las tormentas podrían afectar Buena Fe, Mocache, Palenque, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas y Vinces. También se pronostican lluvias fuertes en Baba, Babahoyo, Montalvo y Puebloviejo.





En Manabí, se prevén tormentas en El Carmen, Manga del Cura, Olmedo, Pichincha y Santa Ana, además de lluvias fuertes en Bolívar, Flavio Alfaro y Junín. Para Santa Elena se pronostican lluvias fuertes en la capital provincial y precipitaciones moderadas en La Libertad y Salinas.





En la Sierra, el INAMHI prevé lluvias fuertes en Rumiñahui, en Pichincha, y en La Maná y Pangua, en Cotopaxi. En otras localidades de la región se esperan lluvias moderadas o lloviznas. Para Galápagos se pronostican lluvias moderadas y, en la Amazonía, precipitaciones moderadas en sectores de Morona Santiago y Pastaza, además de lloviznas en otras localidades.