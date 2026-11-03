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Clases no presenciales en Guayaquil, Samborondón, Durán y Daule este miércoles

Guayas registra 9.621 personas impactadas por el fenómeno de El Niño, dos fallecidos y daños en 1.544 viviendas.

Redacción de Ecuadorinmediato
Clases suspendidas

Las instituciones educativas públicas de Guayaquil, Samborondón, Durán y Daule tendrán clases no presenciales este miércoles 4 de noviembre, debido a las condiciones climáticas y conforme a las resoluciones del COE Nacional. La ministra de Educación, Gilda Alcívar, informó que los planteles particulares podrán decidir su modalidad de clases, priorizando la seguridad de la comunidad educativa.



Guayas es la segunda provincia con mayor impacto poblacional por el fenómeno de El Niño. La provincia registra 9.621 personas impactadas: 9.141 afectadas y 480 damnificadas, a causa de 237 eventos adversos acumulados desde el 29 de agosto de 2026, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.



Los cuatro cantones donde se suspendieron las clases presenciales están en la zona geográfica de mayor vulnerabilidad por el incremento de las precipitaciones. El reporte oficial registra dos personas fallecidas en Guayaquil, afectaciones en 1.544 viviendas y daños en 22 establecimientos educativos de la provincia.


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