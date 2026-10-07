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Un adulto y cuatro adolescentes son sospechosos del asesinato de un conductor de Uber en Quito

La Policía encontró el vehículo en San Juan tras una alerta de moradores. El ataque ocurrió en Miraflores Alto.

Redacción de Ecuadorinmediato
Conductor Uber

Un hombre fue detenido y cuatro adolescentes fueron aislados por su presunta participación en el asesinato de un conductor de Uber en Quito, informó la Policía este miércoles 7 de octubre de 2026.


La víctima habría recogido a los cinco sospechosos después de que solicitaran un viaje mediante una aplicación. La institución señaló que recibió alrededor de 14 puñaladas.


Tras el ataque, los sospechosos habrían intentado abandonar el cuerpo y trasladado el automóvil hasta San Juan. Allí comenzaron a desmantelarlo para localizar y desactivar el GPS, de acuerdo con la versión policial.


Una alerta de vecinos permitió que los agentes intervinieran cuando los sospechosos intentaban ocultar el vehículo. Las autoridades reportaron el hallazgo de un arma blanca con manchas de sangre y prendas que serán sometidas a peritajes.


El adulto fue puesto a disposición de la Fiscalía. La Policía también investiga si los sospechosos estarían vinculados con otros hechos delictivos.


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