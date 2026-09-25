UGTE propondrá una movilización nacional para el 8 de octubre

José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), anunció que su organización propondrá una movilización nacional para el próximo 8 de octubre.





Según explicó, la propuesta será planteada en la Asamblea Nacional Unitaria convocada para este viernes en la sede nacional de la UNE, en Quito, donde participarán organizaciones sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinas, juveniles y magisteriales.





Villavicencio señaló que el objetivo del encuentro es unificar una plataforma alrededor de temas como salud, empleo, inseguridad, educación y defensa del IESS.





Además, indicó que la UGTE llevará a discusión una acción nacional para el 8 de octubre. Precisó que la iniciativa contempla movilizaciones, plantones y mítines, aunque su alcance deberá ser debatido y resuelto por las organizaciones asistentes.



