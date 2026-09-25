EE. UU. afirma que operaciones conjuntas en Ecuador se realizarán a pedido del Gobierno y bajo su soberanía

Estados Unidos aseguró que las operaciones de cooperación en territorio ecuatoriano se realizarán dentro de los límites establecidos por el Gobierno de Ecuador y respetando la soberanía del país.





“Todo se va a hacer en base a los pedidos de los gobiernos soberanos. Cada nación tiene el derecho de pedir y de limitar”, afirmó Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado, al ser consultada sobre la presencia de uniformados estadounidenses en operativos junto con fuerzas ecuatorianas.









Molano explicó que Escudo de las Américas permitirá a los países participantes intercambiar inteligencia, desarrollar capacitaciones y entrenamientos, ejecutar operaciones conjuntas y acceder a información, tecnología y equipos proporcionados por Estados Unidos. También mencionó la coordinación para identificar y bloquear activos financieros de organizaciones vinculadas al narcoterrorismo.





Las declaraciones se producen después de un operativo en Ecuador en el que participaron fuerzas estadounidenses y que dejó 39 aprehendidos dentro de una estructura vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación.





Sobre las operaciones contra embarcaciones en el Pacífico, Molano señaló que corresponden a una estrategia militar liderada por el Comando Sur y respaldó las capacidades de inteligencia utilizadas por las fuerzas estadounidenses. No detalló en la entrevista los criterios específicos empleados para determinar cuándo una embarcación está vinculada al narcotráfico.









La portavoz explicó que Escudo de las Américas se sustenta en tres ejes: soberanía, seguridad dentro de la gobernanza democrática y cooperación económica. Añadió que, bajo esta iniciativa, los países participantes podrán intercambiar inteligencia, realizar capacitaciones y entrenamientos conjuntos, coordinar operaciones y acceder a tecnología, equipos y otros recursos para enfrentar a organizaciones narcoterroristas.









Molano también indicó que no tenía disponible la cifra exacta de financiamiento de seguridad destinado a Ecuador y señaló que esa información corresponde al ámbito bilateral manejado por la Embajada de Estados Unidos en el país.



