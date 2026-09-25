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Consejo de la Judicatura nombra a Carlos Falconí como director provincial de Guayas

El Pleno designó a Carlos Faustino Falconí Lindao como director provincial de Guayas en el ámbito administrativo. Falconí fue asambleísta suplente de Sade Fritschi, de ADN, y formó parte de la defensa legal del presidente Daniel Noboa.

Redacción de Ecuadorinmediato
Carlos Falconí Lindao

El Pleno del Consejo de la Judicatura nombró por unanimidad a Carlos Faustino Falconí Lindao como director provincial de Guayas en el ámbito administrativo, mediante la Resolución 199-2026, aprobada el 23 de septiembre.


Falconí fue asambleísta suplente de Sade Fritschi, de Acción Democrática Nacional (ADN). En julio de 2025 renunció a integrar una terna propuesta por el Ejecutivo para la renovación del Consejo de la Judicatura.


Además, ha formado parte de la representación legal del presidente Daniel Noboa en procesos tramitados ante la Corte Nacional de Justicia y unidades judiciales de Guayas.


La resolución establece que asumirá el cargo una vez que cumpla los requisitos previstos en la Constitución y la ley.


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