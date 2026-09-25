Jahiren Noriega cuestiona posible uso de sistemas de inteligencia contra opositores y periodistas

La asambleísta Jahiren Noriega, de Revolución Ciudadana, cuestionó el posible uso de sistemas de inteligencia contra opositores, dirigentes sociales y periodistas, luego de conocer alertas sobre posibles infecciones con spyware en dispositivos electrónicos.





Noriega sostuvo que tres personas identificadas como opositoras al Gobierno habrían recibido este tipo de alertas y afirmó que, si se confirma que Pegasus fue utilizado para intervenir sus equipos, “estaríamos hablando también de una operación de Estado”.





La legisladora recordó que durante el debate de la Ley de Inteligencia su bancada advirtió sobre el riesgo de que estas herramientas fueran utilizadas para espionaje político. Añadió que desde el oficialismo se aseguró que servirían para combatir al crimen organizado y al narcotráfico.

También cuestionó el uso de información de inteligencia en otros ámbitos y mencionó alertas enviadas a la UAFE relacionadas con dirigentes de organizaciones sociales.

“Nadie está a salvo. Y yo creo que la única forma de poder cuidarnos es en unidad”, afirmó Noriega.





La asambleísta había informado previamente que recibió una alerta de Apple sobre una posible infección con spyware en su teléfono, computadora y tablet. Señaló que la empresa no identificó el programa utilizado, aunque mencionó que podría tratarse de Pegasus, y anunció que buscará una organización internacional especializada en seguridad digital para realizar una pericia forense que determine qué software fue empleado.