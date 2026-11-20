La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió, mediante la Resolución Nro. UAFE-DG-2026-0017, una nueva normativa de supervisión y prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Su cumplimiento será obligatorio para los sujetos bajo control de la entidad.





La resolución dispone que los programas de prevención se ajusten a la actividad económica, el tamaño y la estructura de cada organización. También establece metodologías para administrar riesgos, evaluar operaciones y detectar transacciones inusuales o sospechosas.





Entre las obligaciones constan elaborar y registrar el Manual de Prevención en el sistema SISLAFT y reforzar la debida diligencia para identificar y verificar información de clientes, beneficiarios finales, empleados y proveedores.





La UAFE podrá realizar supervisiones presenciales y remotas, solicitar documentos y establecer planes de acción para corregir deficiencias. La norma también prevé sanciones para los oficiales de cumplimiento, que pueden incluir suspensiones de 30 a 60 días o la cancelación del registro por dos años, según las causales.





Los sujetos obligados deberán conservar documentos y reportes durante diez años. Además, tendrán 15 días improrrogables, contados desde la publicación de la resolución en el Registro Oficial, para actualizar su información. Desde esa publicación entrará en vigencia la normativa.



