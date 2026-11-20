El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) prevé lluvias para este viernes 20 de noviembre, entre las 07:00 y las 19:00. Las precipitaciones más fuertes se esperan principalmente durante la tarde.





En la Costa, el pronóstico señala lluvias fuertes en varios cantones de Guayas y Los Ríos. En Manabí, se prevén en El Carmen, Flavio Alfaro, Manga del Cura y Pichincha; en Santo Domingo, en la capital provincial. También se esperan lluvias de intensidad normal o moderada en otros sectores de estas provincias.





En la Sierra, las lluvias fuertes se concentrarían en Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; Echeandía y Las Naves, en Bolívar; y Mejía, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Rumiñahui y San Miguel de los Bancos, en Pichincha. Para otros cantones de estas provincias y de Carchi, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja y Tungurahua se pronostican lluvias moderadas o lloviznas.





En la Amazonía se esperan lluvias moderadas en zonas de Morona Santiago, Napo y Zamora Chinchipe, y lloviznas en sectores de Orellana, Pastaza y Sucumbíos. Para Galápagos, el pronóstico indica lluvias normales o moderadas durante la tarde.