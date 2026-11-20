El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) pronosticó condiciones de mar entre moderado y agitado en la costa continental y Galápagos del 20 al 23 de noviembre de 2026. Durante esos días continuará la llegada de oleaje de largo periodo, que transporta mayor energía hacia las zonas costeras.





En el borde costero continental, las olas alcanzarían alturas de entre 0,50 y 1,30 metros en Esmeraldas; de 0,50 a 1,50 metros en Manabí; y de 0,50 a 1,70 metros en Santa Elena y Guayas. Para El Oro, el rango previsto es de 0,40 a 1 metro.





En el oeste de Galápagos se esperan olas de entre 1,30 y 2,30 metros, mientras que en el sur del archipiélago oscilarían entre 1,20 y 2,30 metros. El periodo de las olas será de 19 segundos tanto en la costa continental como en la región insular.





El INOCAR señaló que estas condiciones pueden generar rompientes de mayor intensidad, corrientes de resaca y un mayor alcance del agua sobre las playas. Los sectores más expuestos incluyen playas abiertas y zonas de rompiente.





La institución recomendó a bañistas, pescadores y navegantes mantener precauciones, respetar las disposiciones de las autoridades y consultar los canales oficiales para conocer la evolución de las condiciones del mar.