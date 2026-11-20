La Unidad de Negocio Milagro de CNEL dispuso la desconexión temporal de los consumidores de alto voltaje AV1 desde este jueves 19 de noviembre, a las 16:00, hasta el domingo 22, a las 24:00. El cronograma establece que el viernes 20 y el sábado 21 estos usuarios tendrán una demanda de cero megavatios. El lunes 23 retomarán su consumo habitual.





La disposición fue comunicada a industrias de alto consumo de Guayaquil. En este segmento están camaroneras y empresas productoras de cemento y plástico, entre otras. El Comité Empresarial Ecuatoriano indicó que no recibió información de que la medida se haya comunicado a industrias de otros sectores del país.

José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, cuestionó la duración de la desconexión y el plazo para organizar las operaciones. Sostuvo que cuatro días representan el 60% del tiempo semanal y que los avisos con pocas horas de anticipación dificultan la planificación de turnos y actividades.





La nueva disposición se conoce después de que industrias de mediano y alto voltaje de Durán reportaran interrupciones eléctricas el 17 de noviembre. Representantes del sector dijeron que personal de CNEL atribuyó esos cortes a problemas en el sistema hidroeléctrico. Hasta el cierre del reporte, la empresa no había confirmado oficialmente esa explicación ni el tiempo previsto para restablecer el servicio.



