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Tribunal niega el habeas corpus de Luisa González y su defensa anuncia que apelará

La excandidata presidencial de Revolución Ciudadana continuará en prisión preventiva por el caso Laberinto. El tribunal rechazó los argumentos sobre una detención ilegal, arbitraria e ilegítima y la supuesta falta de competencia de los jueces.

Redacción de Ecuadorinmediato
Luisa González

Un tribunal de la Corte de Justicia de Chimborazo rechazó este lunes 9 de noviembre de 2026 el habeas corpus presentado a favor de Luisa González, procesada por presunto lavado de activos en el caso Laberinto. La resolución, anunciada pasadas las 14:00, mantiene su prisión preventiva en la cárcel de Riobamba.


El juez ponente, Fabián Toscano, sostuvo que la defensa no justificó la supuesta incompetencia de los jueces que ordenaron la privación de libertad. El tribunal concluyó que la medida fue emitida por una autoridad competente y que no era ilegal, arbitraria ni ilegítima.


La defensa argumentó que la privación de libertad carecía de motivación adecuada. También cuestionó la competencia de los jueces al sostener que González tenía fuero por su condición de vocera de Revolución Ciudadana.


Toscano afirmó que no consta que González haya sido designada nuevamente como vocera después de la elección de la directiva de la organización. También hizo referencia a la suspensión de Revolución Ciudadana y concluyó que no se justificó la incompetencia judicial alegada por la defensa.


Sobre el lugar de detención, el juez sostuvo que González permaneció en una unidad judicial y no en un cuartel policial. El tribunal también rechazó el argumento de la defensa relacionado con su permanencia en ese lugar.


Diego Guarderas, abogado de González, anunció que apelará la resolución del tribunal. La diligencia en la que se comunicó la decisión duró aproximadamente 20 minutos.


González participó mediante Zoom desde la cárcel de Riobamba. Tras conocer el fallo, dijo: “A no soltar la bandera y seguir con la lucha que aquí nadie se da por vencido”.


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