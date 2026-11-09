IESS reporta pagos por USD 651 millones a prestadores externos en 2026

Cynthia Gellibert, presidenta del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), afirmó que la institución ha pagado más de USD 651 millones a 411 prestadores externos durante 2026. La funcionaria sostuvo que estos desembolsos permiten financiar servicios en dializadoras, clínicas oncológicas y establecimientos privados.





Gellibert añadió que los pagos a prestadores externos durante el Gobierno de Daniel Noboa suman USD 2.239 millones. La funcionaria presentó estas cifras en un mensaje conjunto con José Julio Neira, secretario de la Administración Pública.





Sobre la adquisición de medicamentos, Gellibert afirmó que el IESS compró más de 900.000 dosis de insulina durante los últimos diez meses, por USD 9,2 millones. Neira, por su parte, dijo que en 2026 se han destinado USD 310 millones a medicamentos y dispositivos médicos.





Gellibert también reportó una inversión de USD 15 millones este año en equipamiento sanitario y mobiliario clínico. Entre las adquisiciones mencionó equipos de rayos X, ecógrafos, torres laparoscópicas, monitores y mamógrafos.





Neira afirmó que los hospitales del IESS cuentan con tres equipos de cirugía robótica, adquiridos mediante una inversión superior a USD 2 millones, para realizar procedimientos de alta complejidad.





El secretario dijo que las acciones de modernización comprenden 102 unidades médicas del IESS y 659 dispensarios del Seguro Social Campesino. Según las cifras que presentó, el sistema atiende a cerca de cuatro millones de afiliados y mantiene una cobertura de 7,2 millones de beneficiarios.





En cuanto a los servicios para adultos mayores, Gellibert afirmó que más de 15.000 personas participan en actividades recreativas, físicas y culturales de los centros de atención de la institución.





El mensaje no precisó el saldo pendiente con los prestadores externos, el nivel de abastecimiento de medicamentos ni los establecimientos donde funcionan los equipos de cirugía robótica. Tampoco detalló los plazos o el avance de la modernización de las unidades médicas y dispensarios.



