Ecuador acuerda con el FMI un nuevo crédito de USD 710 millones

Ecuador alcanzó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un nuevo crédito de aproximadamente USD 710 millones mediante el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS). El organismo anunció el entendimiento este lunes 9 de noviembre, en medio de los efectos del fenómeno de El Niño.





El nuevo programa tendría una duración de 18 meses y respaldaría reformas en tres áreas: reducir riesgos en el sector energético, disminuir las vulnerabilidades sociales y económicas frente a desastres naturales y fortalecer la gobernanza climática y el financiamiento sostenible.





El acuerdo está pendiente de aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI. El primer tramo de los USD 710 millones estaría disponible después de completar la primera revisión del nuevo programa y aplicar las reformas acordadas. Por tanto, el anuncio no supone una entrega inmediata de todo el financiamiento.





El Fondo identificó un posible impacto más fuerte de El Niño y condiciones externas más complicadas como los principales riesgos para la economía ecuatoriana. También sostuvo que los planes de contingencia y los márgenes de maniobra existentes contribuirían a mitigar esos riesgos.





Además del nuevo crédito, Ecuador y el FMI alcanzaron un acuerdo técnico sobre la sexta revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), vigente desde 2024. Su aprobación por el Directorio permitiría un desembolso inmediato de aproximadamente USD 380 millones, conforme al comunicado oficial.





Los dos mecanismos suman alrededor de USD 1.090 millones, pero tienen condiciones y momentos de desembolso diferentes. Los USD 710 millones corresponden al nuevo programa, mientras que los USD 380 millones forman parte del financiamiento previamente acordado.





El programa SAF contempla recursos por USD 5.000 millones hasta marzo de 2028. Después de la sexta revisión, el calendario prevé otras tres evaluaciones: en marzo y septiembre de 2027 y en marzo de 2028.





El equipo técnico del FMI, dirigido por Anastasia Guscina, mantuvo conversaciones con las autoridades ecuatorianas entre el 22 de septiembre y el 26 de octubre, en Washington y de forma remota.





El organismo afirmó que Ecuador cumplió todas las metas cuantitativas de desempeño de la sexta revisión, varias con amplios márgenes. Sin embargo, precisó que quedó pendiente una meta indicativa relacionada con el pago de atrasos del Gobierno central al sector privado interno.





El FMI atribuyó ese incumplimiento, por un margen reducido, a la identificación y reclasificación de obligaciones durante la reestructuración del sector público. También destacó mejoras en la recaudación tributaria y la eficiencia del gasto.





En sus proyecciones, el Fondo prevé que la economía ecuatoriana crezca un 2,7 % en 2026, después de registrar un crecimiento del 2,1 % en el primer semestre. Además, reportó una inflación del 1,3 % en septiembre y un superávit de cuenta corriente proyectado del 4,6 % del PIB para este año.





El organismo también destacó una mayor cobertura de transferencias monetarias a hogares vulnerables, una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral y una reducción de la pobreza hasta su nivel más bajo desde 2007.





Como antecedente financiero, el FMI recordó que Ecuador regresó a los mercados internacionales de capitales en enero de 2026, por primera vez desde 2019. El país emitió USD 4.000 millones en bonos y realizó una recompra de deuda por USD 3.000 millones. En mayo concretó otra emisión por USD 1.000 millones.





El comunicado también reportó avances en la regulación y supervisión de cooperativas, la transparencia del sector petrolero, la integración comercial y el marco contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La aprobación definitiva de los acuerdos sigue pendiente del Directorio Ejecutivo del FMI.



