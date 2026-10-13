Volver a la portada
Actualidad

Tres funcionarios del Ministerio de Educación son investigados por presunta venta de puestos

Uno fue detenido para formulación de cargos y los otros dos con fines investigativos. Los cobros habrían oscilado entre USD 1.500 y USD 5.000.

Redacción de Ecuadorinmediato
funcionarios detenidos

Tres funcionarios del Ministerio de Educación fueron son investigados por presunta venta de puestos de trabajo en instituciones educativas públicas. John Reimberg, ministro del Interior, informó que se realizaron tres allanamientos: uno en la sede ministerial y dos en viviendas de empleados.


El ministro identificó el delito investigado como concusión y afirmó que los involucrados cobraban entre USD 1.500 y USD 5.000 por conseguir un puesto.


Según Reimberg, Ayala R., funcionario del área de mantenimiento, fue detenido para formulación de cargos y registra movimientos económicos injustificados superiores a USD 1 millón. El ministro sostuvo que esos movimientos fueron una de las primeras alertas de la investigación.


Ochoa N., funcionario del área de conducción, y Félix P., de servicios generales, fueron detenidos con fines investigativos para rendir versión. Reimberg precisó que la Fiscalía decidirá si les formula cargos después de esas diligencias.


La investigación duró más de tres meses y comenzó tras una denuncia presentada ante la ministra de Educación. Durante los allanamientos, los equipos buscaban teléfonos, otros dispositivos electrónicos y documentos relacionados con los hechos investigados.


Reimberg describió una presunta estructura en la que unas personas captaban a quienes buscaban empleo y otras recaudaban los pagos para distribuirlos entre los participantes. Afirmó que la investigación continuará para determinar quiénes más estarían involucrados.


Gilda Alcívar, ministra de Educación, sostuvo que entregó la información a la Secretaría de Integridad Pública y al Ministerio del Interior cuando conoció los indicios. Afirmó que la presunta red operaba desde gobiernos anteriores y tenía conexiones en diferentes provincias.


Reimberg también anunció que existen operaciones preparadas en otras instituciones públicas por hechos similares, aunque no precisó cuáles.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Actualidad
Actualidad
14 oct 2026

Asamblea censura y destituye a David Rosero como consejero del CPCCS con 84 votos

El juicio político se basó en una supuesta reunión con una postulante a fiscal general. Rosero negó el encuentro y cuestionó las pruebas presentadas.

Leer más
Petroecuador atribuye a una perforación clandestina la fuga de crudo en QuinindéActualidad
13 oct 2026

Petroecuador atribuye a una perforación clandestina la fuga de crudo en Quinindé

La institución anunció que concluyó la reparación del SOTE y recuperó mil barriles de crudo. Las labores de contención y limpieza continúan.

Leer más
Los Lobos y Los Choneros figuran entre los grupos criminales latinoamericanos con presencia en Europa, según The GuardianActualidad
13 oct 2026

Los Lobos y Los Choneros figuran entre los grupos criminales latinoamericanos con presencia en Europa, según The Guardian

Una investigación de cuatro meses identificó redes de distintos países que operan en al menos 12 Estados europeos y mantienen vínculos con organizaciones locales.

Leer más