La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) redujo las descargas del embalse Daule-Peripa para disminuir el caudal del río Daule y evitar afectaciones en las comunidades ubicadas aguas abajo. La medida se tomó ante las intensas lluvias registradas en la zona.





El viernes 27 de noviembre, el embalse recibió un caudal de 2.925 m³/s, mientras que la descarga se mantuvo en 400 m³/s. CELEC informó que ese volumen corresponde al agua utilizada para generar electricidad en la central hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind.





La corporación afirmó que aplica estas medidas preventivas desde el 1 de noviembre y que monitorea las lluvias y los niveles del embalse para regular las descargas de acuerdo con las condiciones climáticas.



