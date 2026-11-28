El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) pronostica lluvias fuertes durante la tarde en Celica, Paltas, Pindal, Puyango y Zapotillo, en Loja. En otros cantones de esa provincia se esperan lluvias moderadas o lloviznas.





En la Costa se prevén lluvias moderadas en sectores de El Oro, Esmeraldas, Guayas y Manabí. También habrá lloviznas en cantones de esas provincias y en localidades de Los Ríos, Santa Elena y Santo Domingo. En Galápagos se esperan lloviznas en toda la provincia, entre las 06:00 y las 18:00.





En la Sierra habrá lluvias moderadas en sectores de Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua; en otras localidades se prevén lloviznas. En la Amazonía, el pronóstico incluye lluvias moderadas en cantones de Morona Santiago, Orellana, Pastaza y Sucumbíos, y lloviznas en localidades de esas provincias y de Zamora Chinchipe.





El INAMHI precisa que los horarios indicados corresponden al periodo de mayor intensidad en cada provincia. En otras horas, las lluvias podrían ser más débiles o no presentarse.