El Consejo Nacional Electoral (CNE) reubicó 11 recintos electorales por afectaciones climáticas, según informó el viernes 27 de noviembre. Los cambios afectan a los cantones Milagro y Balao, en Guayas; Espejo, en Carchi; Santa Rosa, en El Oro; Esmeraldas y Quinindé, en Esmeraldas; y Santa Cruz, en Galápagos.





En Milagro, la Escuela 24 de Mayo funcionará en el primer bloque de contingencia de la Universidad Estatal de Milagro; la Unidad Educativa 17 de Septiembre, en el segundo bloque; y la escuela Dr. Alfredo Pérez Guerrero, en la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra. En Balao, la Unidad Educativa Sabino Epacio Rosales Panchana fue trasladada a la escuela Luis Felipe Quirola Bonilla, extensión Balao.





En los demás cantones, los cambios son: en Espejo, la Unidad Educativa Libertad pasa a la sede 2 de la misma institución; en Santa Rosa, la Unidad Educativa Zoila Ugarte de Landívar, a la Unidad Educativa Herminia Grunauer de Loayza; en Esmeraldas, Leonidas Gruezo George, a la Unidad Educativa 21 de Septiembre, espacio 2; y en Quinindé, la Unidad Educativa Quito, al bloque 2 de esa institución, y la Unidad Educativa La Unión, a la Unidad Educativa Marieta Veintimilla. En Santa Cruz, la Unidad Educativa Miguel Ángel Casares funcionará en la Unidad Educativa Nacional Galápagos y la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín, en el coliseo de deportes de Santa Cruz.





El CNE informó además que 533 personas mayores de 50 años con discapacidad física igual o superior al 75% votaron este viernes mediante el programa Voto en Casa. Para esta jornada se desplegaron 186 Juntas Receptoras del Voto Móviles en el país, con acompañamiento de misiones de observación electoral nacionales e internacionales.





Una vez concluida la votación, las urnas fueron selladas y trasladadas a los Centros de Procesamiento Electoral, donde permanecerán bajo custodia militar hasta las 17:00 del domingo 29 de noviembre, cuando comenzará el escrutinio público. Los electores pueden consultar su recinto actualizado en la página del CNE o en la aplicación CNE App.



