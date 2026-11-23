El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional informó este 22 de noviembre que 190 personas de 69 familias están alojadas en tres albergues temporales de Santa Cruz, en Galápagos. Las autoridades continúan evaluando los daños causados por las nuevas lluvias en la isla.









Para ampliar la capacidad del albergue Miguel Ángel Cazares, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos destinó 131 kits adicionales para dormir y coordinó el traslado de colchones, cobijas y tanques de agua. El Ministerio de Salud mantiene tres puntos de atención médica en Santa Cruz, mientras se realizan trabajos viales en el sector El Edén, en Puerto Ayora, y en Curva Brava.









En Guayas, el albergue de la Unidad Educativa Teniente Hugo Ortiz registró 226 personas acogidas, correspondientes a 84 familias. El COE también reportó el retorno de 18 familias a sus viviendas y la entrega de 500 kits de alimentos en Playas.









En Machala, el desbordamiento del canal El Macho afectó vías en Los Vergeles y Leonor Aguilar, incluido el acceso y el puente peatonal de este último sector. El reporte también recoge trabajos de limpieza por derrumbes en vías de Bolívar, Cañar y Loja, y el despliegue de personal para entregar ayuda a 30 familias afectadas en Manta.



