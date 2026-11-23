El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la llegada de Alcívar a Ecuador. El detenido fue presentado en el aeropuerto de Guayaquil,





Alcívar, conocido como ‘Comandante Willy’ o ‘Negro Willy’, fue detenido en España en octubre de 2024. En Ecuador es investigado por su presunta vinculación con el ataque armado a TC Televisión, ocurrido en Guayaquil el 9 de enero de 2024.





Reimberg explicó que la Policía ecuatoriana trabajó durante semanas con sus pares españoles para seguir los movimientos de Alcívar y ejecutar una orden de expulsión que estaba pendiente. El ministro dijo que estaba hospedado en un hotel de Tarragona junto a su esposa y que tenía dos anillos de seguridad.





El ministro sostuvo que la expulsión permitió acelerar su traslado, pues el proceso anterior, basado en una notificación roja de Interpol, debía pasar por la justicia española. También señaló que se notificó a Interpol sobre nuevos cargos, entre ellos el reclutamiento de menores, por si la expulsión no se concretaba.





Reimberg afirmó que Alcívar habría seguido dando órdenes a Los Tiguerones desde España y lo responsabilizó de varios hechos violentos, entre ellos muertes en cárceles y de policías, ataques a cuarteles, narcotráfico y masacres. Añadió que será trasladado a la cárcel del Encuentro.