El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronostica lluvias fuertes en sectores de Esmeraldas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Bolívar, Cotopaxi, Imbabura y Napo este lunes 23 de noviembre de 2026.









En la Costa, las lluvias fuertes se esperan durante la mañana y la tarde en Eloy Alfaro y Quinindé, en Esmeraldas. Al final de la tarde se prevén en Quevedo, Quinsaloma y Valencia, en Los Ríos, y en el cantón Santo Domingo. Para Guayaquil y toda la provincia de Galápagos se pronostican lluvias moderadas al final de la tarde.









En la Sierra, el Inamhi prevé lluvias fuertes al final de la tarde en Quito, Rumiñahui, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos, en Pichincha. El mismo pronóstico se aplica a Las Naves, en Bolívar, a La Maná y Pangua, en Cotopaxi, y a Cotacachi, Las Golondrinas y Urcuquí, en Imbabura.









En la Amazonía, las lluvias más fuertes se esperan durante la tarde en Archidona y Tena, en Napo. En sectores de Morona Santiago, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe se prevén lluvias moderadas y lloviznas.



