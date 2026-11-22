Luisa González llamó a la unidad y al diálogo y cuestionó las desconexiones eléctricas del sector productivo en un comunicado que adjuntó a su publicación en X por su cumpleaños. En el mensaje que acompañó el documento, dijo que pasó la fecha lejos de sus padres y sus hijos y agradeció las muestras de solidaridad.





En el comunicado, González sostuvo que Ecuador necesita paz, diálogo, orden y planificación. También se refirió a la inseguridad, la extorsión a los negocios, el desempleo y las dificultades para acceder a la atención hospitalaria.





González afirmó que el Gobierno ordenó al sector productivo desconectarse de la red eléctrica sin previo aviso. Señaló que la medida afecta el cumplimiento de entregas y pagos y podría derivar en despidos y en el cierre de pequeños negocios e industrias.





González agradeció el respaldo de Natasha Rojas, de Unidad Popular, Gustavo Vallejo, del Partido Socialista, y Gabriela Rivadeneira, de Revolución Ciudadana, así como el de organizaciones políticas y sociales y ciudadanos que le expresaron su apoyo.



