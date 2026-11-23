El Ministerio de Infraestructura y Tecnología (MIT) informó que la circulación vehicular será controlada en el kilómetro 64 de la vía E40 Chóngón-Santa Elena, debido a los daños que las fuertes lluvias provocaron en la carretera.





La concesionaria CVALCO delimitó el área afectada e instaló señalización preventiva. En el sector se realizan trabajos para recuperar la calzada y restablecer la circulación normal.





Mientras duren las labores, el MIT y la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) controlarán el paso de vehículos. Las autoridades recomiendan planificar los viajes, respetar la señalización y conducir con precaución.