Desde el 30 de noviembre de 2026, los usuarios podrán realizar en línea los actos notariales que permita la ley y habilite el Sistema Telemático Notarial (SISTELNOT). El reglamento aprobado por el Consejo de la Judicatura contempla la presentación digital de solicitudes y documentos, la consulta de tarifas y la programación de una comparecencia por videoconferencia.





Las autorizaciones para que menores de edad salgan del país, los testamentos cerrados, la autenticación de firmas manuscritas y la fe de supervivencia deberán tramitarse presencialmente.





En la misma sesión, el Pleno del Consejo negó la apelación y mantuvo la multa equivalente al 3% de la remuneración mensual impuesta a dos jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha. La sanción se relaciona con demoras en reinstalar una audiencia de apelación y notificar por escrito la sentencia en un caso por lesiones.



