La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) informó este 27 de noviembre que el precio oficial del cilindro de gas doméstico de 15 kilos se mantiene en $1,65. La entidad negó que exista una decisión o un estudio para aumentar ese valor y afirmó que el abastecimiento es normal.





Según el comunicado, los controles en el país verifican que se respete el precio oficial y se entregue el peso completo. La ARCH también indicó que busca evitar el acaparamiento y el desvío del producto.





La entidad señaló que las irregularidades pueden reportarse al 1800-LO-JUSTO (1800 565 878).



