La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación (DIGERCIC) suspendió las operaciones de la Corporación Registro Civil de Guayaquil. Según un comunicado oficial, la decisión se notificó el 26 de noviembre, luego de una visita técnica que identificó riesgos de seguridad e incumplimientos de obligaciones contractuales sobre seguridad de la información.





La entidad advirtió que las vulnerabilidades podrían facilitar la duplicación, falsificación y suplantación de identidades, y comprometer la integridad del sistema nacional de identificación. Por ello, la corporación quedó inhabilitada para brindar atención en todas sus agencias y servicios.





La suspensión se mantendrá hasta que se subsanen las vulnerabilidades y se garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales, mediante las medidas técnicas correspondientes. La DIGERCIC señaló que continuará atendiendo a la ciudadanía a través de sus agencias a escala nacional.





En un aviso, la Corporación Registro Civil de Guayaquil informó que sus servicios están temporalmente suspendidos en todas sus oficinas y que hoy no atenderá al público. Para realizar trámites de cedulación e inscripciones, pidió a la ciudadanía acudir a las oficinas de la DIGERCIC en Guayaquil. La corporación señaló que realiza gestiones para reanudar la atención en el menor tiempo posible.



