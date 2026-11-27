La Corte Constitucional desestimó el 5 de noviembre de 2026 la acción que Víctor Andrés Quishpe Ilguan, presidente de la UNE, presentó el 15 de octubre de 2025 contra la designación de Carlos Alarcón como reemplazo de Wilson Toainga. El Consejo de la Judicatura había nombrado a Alarcón el 3 de octubre para asumir ante una ausencia de Toainga; tras la salida de este, el 24 de noviembre de 2025, Alarcón quedó como fiscal general encargado.





El 2 de octubre de 2025, la Procuraduría respondió una consulta de la Fiscalía sobre quién debía reemplazar a Wilson Toainga si se ausentaba. Su criterio fue que el Consejo de la Judicatura podía designar a una autoridad temporal mientras el CPCCS realizaba el concurso para elegir al fiscal general titular. Al día siguiente, la Judicatura nombró a Carlos Leonardo Alarcón Argudo como fiscal general subrogante ante una ausencia temporal de Toainga y como fiscal general encargado ante una ausencia definitiva. Toainga dejó la institución el 24 de noviembre de 2025.





Quishpe presentó la acción el 15 de octubre de 2025. Solicitó que se declararan inconstitucionales el pronunciamiento de la Procuraduría y la resolución de la Judicatura, y que se suspendiera la designación de Alarcón.





La jueza ponente, Karla Andrade Quevedo, concluyó que permitir un reemplazo temporal para mantener en funciones a la Fiscalía no quita al CPCCS la atribución de elegir al fiscal general titular mediante concurso. La Corte examinó el criterio de la Procuraduría, pero no resolvió directamente sobre la legalidad del nombramiento individual de Alarcón.





El fallo advirtió que el encargo no puede prolongarse indefinidamente y exhortó al CPCCS a designar al nuevo fiscal general mediante concurso público. La decisión tuvo seis votos a favor y tres votos salvados, de Jhoel Escudero, Alí Lozada y Richard Ortiz.



