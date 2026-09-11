Toque de queda regirá en cuatro provincias durante dos semanas de septiembre

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que desde las 00h00 del 17 de septiembre hasta las 23h59 del 30 de septiembre regirá un toque de queda entre las 00h00 y las 05h00 en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro.





Reimberg señaló que la medida será temporal y focalizada, y que estará acompañada de operativos de seguridad contra estructuras criminales. Durante ese horario, las personas deberán permanecer en sus domicilios.









El ministro precisó que no habrá salvoconductos. Únicamente podrán circular personal de primera respuesta, sanitario, de emergencias, fiscales y abogados debidamente acreditados para audiencias de flagrancia.









En el caso de los medios de comunicación, podrán realizar coberturas si están debidamente identificados y acompañan a las fuerzas del orden.





Reimberg indicó que durante la vigencia del toque de queda se intensificarán los operativos de Policía Nacional y Fuerzas Armadas en las cuatro provincias.



