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Rolando Vera cuestiona trabas para acceder a su jubilación como deportista

El deportista señaló que le han solicitado certificados, recortes de prensa y hasta medallas para acreditar su trayectoria.

Redacción de Ecuadorinmediato
Rolando Vera

Rolando Vera cuestionó los requisitos que, según relató, le han solicitado dentro del trámite para acceder a su jubilación como deportista retirado.


Explicó que le han pedido certificados sobre su trayectoria, una acreditación de la Federación Deportiva del Azuay, respaldos de periodistas y entrenadores, además de recortes de prensa y medallas.


“También me pidió recortes de prensa y medallas”, afirmó Vera, quien sostuvo que esta situación también afecta a otros deportistas retirados.


Señaló que ya cumple con la edad y con lo necesario para acceder a la jubilación y cuestionó que, después de años de competencia, deba volver a demostrar su trayectoria.


“No es posible que estemos en la mendicidad diciendo: ‘Yo ya cumplo con la edad y tengo todo lo necesario para jubilarme’”, expresó.


Vera aclaró que, en su caso, el inconveniente se relaciona con una persona específica y no con todas las autoridades involucradas en el proceso.


Durante la entrevista también se refirió a las nuevas generaciones de deportistas y destacó el acceso que actualmente tienen a referentes, entrenadores e información para su preparación.


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