Rafael Correa denuncia intento de vincularlo con narcotráfico y lavado de dinero a través de Daniel Salcedo

Correa afirmó que intentan involucrarlo nuevamente en narcotráfico y lavado de dinero. “En los últimos seis meses, dos veces han tratado de involucrarme en narcotráfico y lavado de dinero mediante falsos testimonios”, escribió en su cuenta de X.





El exmandatario aseguró que no conocía a Daniel Salcedo antes de que su nombre adquiriera notoriedad pública y cuestionó las pruebas que eventualmente podrían presentarse.





Además, acusó a Renato Montero de participar en este tipo de “montajes”.





Montero había señalado que Salcedo demostraría ante la justicia de Estados Unidos que realizaba operaciones de lavado de dinero para Jorge Glas y Rafael Correa mediante bitcoins, y que también entregaría información relacionada con Xavier Jordán.

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