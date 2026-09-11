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Rafael Correa denuncia intento de vincularlo con narcotráfico y lavado de dinero a través de Daniel Salcedo

El expresidente Rafael Correa reaccionó a las declaraciones de Renato Montero, abogado de Daniel Salcedo, quien sostuvo que su defendido presentará información ante la justicia de Estados Unidos para vincular a Correa y a Jorge Glas con operaciones de lavado de dinero.

Redacción de Ecuadorinmediato
Rafael Correa

Correa afirmó que intentan involucrarlo nuevamente en narcotráfico y lavado de dinero. “En los últimos seis meses, dos veces han tratado de involucrarme en narcotráfico y lavado de dinero mediante falsos testimonios”, escribió en su cuenta de X.

Ecuadorinmediato
Ecuadorinmediato
@ecuainm_oficial
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‼️#URGENTE Expresidente Rafael Correa se pronunció luego que el abogado de Daniel Salcedo señalara que presentará pruebas para involucrarlo en lavado de dinero. El exmandatario afirmó que en los últimos seis meses han intentado vincularlo dos veces con narcotráfico y lavado Show more

Rafael Correa
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@MashiRafael

¡Ya entendí! En los últimos seis meses, dos veces han tratado de involucrarme en narcotráfico y lavado de dinero mediante falsos testimonios. Ahora lo van a intentar con Daniel Salcedo, de quien ni siquiera conocía de su existencia hasta que saltó a la fama por mafioso. Será

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El exmandatario aseguró que no conocía a Daniel Salcedo antes de que su nombre adquiriera notoriedad pública y cuestionó las pruebas que eventualmente podrían presentarse.


Además, acusó a Renato Montero de participar en este tipo de “montajes”.


Montero había señalado que Salcedo demostraría ante la justicia de Estados Unidos que realizaba operaciones de lavado de dinero para Jorge Glas y Rafael Correa mediante bitcoins, y que también entregaría información relacionada con Xavier Jordán.

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