Toque de queda deja 695 aprehendidos y más de 1.300 operativos de seguridad

El bloque de seguridad reportó 2.561 aprehendidos durante el periodo comprendido entre el 17 y el 29 de septiembre. De ese total, 695 corresponden al toque de queda y 1.866 a delitos como extorsión, delincuencia organizada, tenencia y porte de armas de fuego y tráfico ilícito de sustancias.





Durante estos días se ejecutaron 1.310 operaciones vinculadas al estado de excepción y al toque de queda, además de 1.050 puntos de control. También fueron retenidos o recuperados 1.074 vehículos y 2.062 motocicletas.





El balance incluye 456 armas, 12.819 municiones y 40 explosivos, además del decomiso de 8,1 toneladas de droga y la incautación de USD 39.259,50. También se realizaron 29 allanamientos y se reportó la afectación de 10 infraestructuras de la logística criminal.





El presidente Daniel Noboa declaró, mediante el Decreto Ejecutivo 498 del 15 de septiembre de 2026, un estado de excepción por grave conmoción interna en El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, además de los cantones Camilo Ponce Enríquez, Las Naves y La Maná. La medida tiene una vigencia de 60 días.





El mismo decreto estableció un toque de queda en El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí desde el 17 hasta el 30 de septiembre, entre las 00:00 y las 05:00.



