Diana Ramírez asume el Ministerio del Trabajo y Cynthia Gellibert pasa al Consejo Directivo del IESS

Diana Paulina Ramírez Villacís fue designada como nueva ministra del Trabajo y Desarrollo Humano, en reemplazo de Cynthia Natalie Gellibert Mora.





Gellibert, por su parte, fue nombrada representante de la Función Ejecutiva ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).





Ese cargo era ocupado por Bernardo Antonio Cordovez Cereceda, quien fue designado ministro de Desarrollo Económico y Productivo.





El Decreto Ejecutivo 511 también dispone que la Casa Militar Presidencial elabore un informe de riesgo para determinar si Gellibert requiere medidas de seguridad y protección en sus nuevas funciones.



