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Fiscalía emite dictamen abstentivo a favor de Antonio Goncalves en el caso Progen

La Fiscalía concluyó que no existen elementos que permitan establecer un nexo causal entre la actuación del exministro de Energía y Minas y la presunta infracción investigada.

Redacción de Ecuadorinmediato
Antonio Goncalves

La defensa técnica de Antonio Goncalves informó que la Fiscalía General del Estado emitió un dictamen abstentivo a su favor dentro del caso Progen, tras concluir la etapa de investigación.


En el documento, la Fiscalía señala que no se demostró que la participación de Goncalves, quien fue ministro de Energía y Minas entre el 3 de julio y el 9 de octubre de 2024, permita establecer un nexo causal entre los hechos investigados y una presunta responsabilidad penal.


También indica que de los elementos recabados no se desprenden circunstancias que permitan presumir que Goncalves abusó de su cargo, dispuso arbitrariamente de fondos públicos, omitió un deber legal relacionado con el manejo de recursos estatales o provocó un perjuicio al Estado.


Con base en esas consideraciones, la Fiscalía emitió el dictamen abstentivo a favor del exministro. Además, al desaparecer la circunstancia que determinaba el fuero de Corte Nacional, solicitó que el expediente sea remitido para sorteo entre jueces competentes y continúe la causa respecto de las demás personas procesadas.


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