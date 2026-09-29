Chats de Inés Manzano muestran gestiones para acelerar contratación de Karpowership

Chats atribuidos a Inés Manzano muestran que, cuando estaba al frente del Ministerio de Energía, intervino en el proceso que Elecaustro desarrollaba para contratar generación eléctrica con Karpowership a finales de 2024.





Entre el 10 y el 11 de diciembre de ese año, Manzano reclamó al entonces gerente de Elecaustro, Cristhian Piedra, por los tiempos de adjudicación y pidió identificar a los funcionarios que, a su criterio, estaban retrasando el proceso. En uno de los intercambios planteó incluso que quienes demoraran la contratación debían renunciar.





Las conversaciones también recogen cuestionamientos de la entonces ministra al requisito de que la empresa adjudicada se domiciliara en Ecuador. Ante la insistencia de la Dirección de Asesoría Jurídica de Elecaustro para mantener esa condición, Manzano volvió a reclamar al gerente. Finalmente, Karpowership no estableció una sucursal en el país.





El material muestra además que Manzano mantenía comunicación directa con Deniz Harezi, ejecutiva de Karpowership. Harezi le informó sobre retrasos de una barcaza y, posteriormente, la entonces funcionaria le pidió solicitar una adenda para reemplazar una central eléctrica que la compañía tenía en ese momento.





En otro intercambio, Manzano cuestionó modificaciones realizadas por los abogados de Elecaustro en los textos contractuales y pidió explicaciones sobre el avance del proceso.





El contrato fue adjudicado el 24 de enero de 2025 por USD 96,876 millones. Karpowership ha cobrado más de USD 400 millones desde 2024 por el alquiler de generación térmica flotante en Ecuador y, en su contrato más reciente, de marzo de 2026, el monto llegó a USD 131 millones.





Los términos de referencia contemplaban una planta termoeléctrica flotante de 120 MW, operativa en un plazo de entre 25 y 30 días, conectada a 230 kV y con combustible HFO 6. Dentro del estudio de mercado, Karpowership aparecía como la única empresa con una barcaza integrada de esas características y con disponibilidad inmediata en la región.





La exministra no respondió a los pedidos de versión realizados antes del cierre del reportaje.

Fuente: Expreso