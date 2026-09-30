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Técnico de CELEC advirtió que generadores de Progen eran usados y dijo temer por su vida

Paúl Flores, uno de los técnicos enviados a Estados Unidos para inspeccionar los equipos, notarizó conversaciones con su pareja en las que alertó sobre el estado de los generadores y expresó temor por posibles represalias. Los chats fueron incorporados al expediente fiscal.

Redacción de Ecuadorinmediato
Técnico de CELEC

Paúl Flores, uno de los técnicos de CELEC que viajó a Estados Unidos en septiembre de 2024 para revisar los generadores adquiridos a Progen, dejó constancia notarial de conversaciones mantenidas con su pareja durante la inspección. En los mensajes aseguró que los equipos eran usados y manifestó preocupación por su seguridad.


El 19 de septiembre, Flores envió fotografías y videos y escribió: “Son generadores usados. Guarda captura y borra. Está todo raro aquí”. En otros mensajes advirtió que estaba “en peligro” y llegó a compartir la clave de su cuenta bancaria e instrucciones en caso de que le ocurriera algo.


Doce horas después volvió a comunicarse con su pareja y le pidió que cambiara de número y evitara ir al trabajo. Más tarde, a través de Telegram, señaló que los técnicos elaborarían un informe con lo observado, pero expresó temor de que fuera modificado. “Vamos a poner lo que vimos, y ahí sí nos van a perseguir porque sabemos mucho”, escribió.


En otro intercambio, su pareja le pidió que no firmara nada y que dejara constancia de lo que realmente habían encontrado. Flores respondió que no pensaban firmar documentos, pero sostuvo que temían que el informe fuera editado.


De acuerdo con lo expuesto por Fiscalía dentro del proceso, tras regresar a Ecuador Flores recibió una amenaza de muerte por escrito. Actualmente figura entre los procesados dentro del caso relacionado con Progen, tiene orden de prisión y se encuentra prófugo.


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