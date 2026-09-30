Esposa e hija de alias ‘Fito’ regresan a Ecuador tras ser expulsadas de Colombia

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de alias ‘Fito’, llegaron cerca de las 23:00 a Guayaquil, luego de ser expulsadas de Colombia. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó su arribo y señaló que deberán enfrentar a la justicia ecuatoriana





Las dos mujeres habían sido detenidas el 27 de septiembre en Sabana de Torres, Santander, durante una operación coordinada entre autoridades de Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Sobre ellas pesaba una notificación roja de Interpol.





Reimberg informó que ambas serán trasladadas a La Roca, en Guayaquil. También indicó que fueron expulsadas de Colombia por las identidades falsas que mantenían durante su permanencia en ese país.





Peñarrieta y Macías están vinculadas al caso Blanqueo Fito y fueron llamadas a juicio en marzo de 2026 por lavado de activos. La investigación incluye movimientos financieros, adquisición de bienes y operaciones que la Fiscalía relaciona con el entorno de Los Choneros.





El caso Blanqueo Fito comprende a 17 personas naturales y cuatro compañías. La Fiscalía investiga una estructura que habría movilizado más de USD 25 millones mediante operaciones financieras y patrimoniales que no guardarían relación con los ingresos declarados por los procesados.



