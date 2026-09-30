Sector industrial de mediano voltaje advierte impacto económico por desconexiones programadas

Empresas procesadoras de alimentos, industrias de plásticos, fábricas y textiles del segmento de mediano voltaje deberán desconectarse del Sistema Nacional de Energía una vez por semana hasta el 15 de diciembre.





La medida alcanza a unas 8.600 empresas y obliga a reducir el consumo eléctrico mediante un apagón semanal. Para sectores que trabajan cinco días a la semana, la desconexión puede representar hasta el 20 % de la semana productiva.





Camilo Ontaneda, presidente de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, advirtió que detener operaciones implica tiempos adicionales para reiniciar procesos térmicos, posibles daños en maquinaria y tarjetas electrónicas, además de costos derivados de la paralización.





Jorge Valenzuela, presidente de la Cámara de Industrias de Tungurahua, señaló que una interrupción puede afectar la cadena productiva y comprometer tiempos de entrega de contratos adquiridos con anterioridad.





Los representantes del sector indicaron que varias industrias cuentan con sistemas de autogeneración, pero advirtieron que, si la medida se prolonga, parte de los costos adicionales podría trasladarse al precio final de los productos.





Fuente: Teleamazonas