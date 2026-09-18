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TCE tramita denuncia contra Jorge Yunda y Carla Cevallos por presunta campaña anticipada

El colectivo ciudadano Vértice cuestionó los eventos de “Risoterapia” realizados en barrios de Quito. El juez de la causa dio dos días a la parte denunciante para aclarar y completar la documentación presentada.

Redacción de Ecuadorinmediato
Yunda y Cevallos denunciados

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) inició el trámite de una denuncia contra Jorge Yunda y Carla Cevallos, candidatos de Avanza a la Alcaldía de Quito y a la Prefectura de Pichincha, respectivamente, por presunta campaña anticipada.


La denuncia fue impulsada por el colectivo ciudadano Vértice, que considera que los eventos denominados “Risoterapia”, realizados por Yunda en barrios populares de Quito, constituirían actos de campaña anticipada. Según el colectivo, Cevallos también participa junto al candidato en algunos de estos encuentros.


Karla Molina, representante de Vértice, sostuvo que corresponde a la justicia electoral determinar si estas actividades constituyen una infracción.


Yunda respondió a la acusación a través de su cuenta de X y escribió: “Deberían denunciar a los que nos hacen llorar, no a los que hacemos reír, asustadísimos les veo”.


La denuncia fue presentada el 15 de septiembre y quedó dentro de la causa 353-2026-TCE. El juez Ángel Torres Maldonado dispuso el 17 de septiembre que la parte denunciante aclare y complete la documentación en un plazo de dos días antes de que el proceso continúe.

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