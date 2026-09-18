Incendio en el Casitagua afecta cerca de 100 hectáreas y mantiene a 150 personas en labores de combate

El incendio forestal en el cerro Casitagua, en Quito, ha afectado cerca de 100 hectáreas, según informó este viernes el alcalde Pabel Muñoz.





El Municipio mantiene desplegados alrededor de 40 vehículos y equipos para enfrentar la emergencia. De ese total, entre 24 y 26 pertenecen al Cuerpo de Bomberos de Quito, mientras que el resto corresponde a otras dependencias municipales y al apoyo de la Prefectura de Pichincha.





Muñoz señaló que uno de los puntos que más preocupa se encuentra en la parte alta del Casitagua, donde permanece un foco activo. También se mantiene vigilancia hacia el sector de Caspiclí de Velasco, por su cercanía con una zona poblada.





Para combatir el incendio desde el aire operan cuatro aeronaves: un helicóptero del Cuerpo de Bomberos, uno de la Policía Nacional y dos de las Fuerzas Armadas y el Ejército.





En tierra trabajan cerca de 90 bomberos. Al sumar el personal de otras instituciones, incluidas dependencias municipales, son aproximadamente 150 personas desplegadas en el sitio.





El alcalde indicó que no se puede establecer todavía cuándo será liquidado el incendio, debido a que su evolución depende de factores como la velocidad del viento, la humedad y la radiación.





Durante el reporte también informó que en la mañana fue avistado un oso de anteojos desplazándose hacia otro sector, luego de que parte de su entorno resultara afectado por el fuego.





Muñoz reiteró su llamado a denunciar al ECU 911 cualquier actividad que pueda provocar nuevos incendios, incluidas quemas agrícolas o de desechos.





Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quito, Cárdenas, informó que la institución ha utilizado el 45% de sus recursos disponibles y aseguró que mantiene capacidad operativa para atender otras emergencias en la ciudad.



