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Abastecimiento de medicamentos supera el 60% y Gobierno apunta al 80% hasta fin de año

El presidente Daniel Noboa señaló que la meta es llegar al 70% a finales de octubre y cerrar 2026 con niveles de entre el 75% y 80%.

Redacción de Ecuadorinmediato
medicamentos

El presidente Daniel Noboa afirmó que el abastecimiento de medicamentos en las casas de salud del país supera actualmente el 60%.


Según indicó, la meta del Gobierno es alcanzar el 70% a finales de octubre y cerrar el año con niveles de entre el 75% y 80%.


Durante la entrevista, Noboa sostuvo además que se han identificado prácticas de algunos médicos y funcionarios que, según dijo, recetan medicamentos que saben que no están disponibles, pese a que existirían otras opciones para tratar una misma dolencia.


El mandatario afirmó que estas actuaciones buscarían presionar la compra de productos de laboratorios específicos y aseguró que existen casos de contubernio entre funcionarios, médicos y proveedores.


Noboa señaló que el Gobierno está identificando a los responsables de estas prácticas.

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‼️#URGENTE El presidente Daniel Noboa informó que el abastecimiento de medicinas en el país supera el 60%, con la meta de alcanzar el 70% a finales de octubre y entre 75% y 80% al cierre del año. Además, señaló que investigan a médicos que prescriben fármacos que no constan en el Show more

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@ecuainm_oficial

‼️#URGENTE El abastecimiento de medicamentos alcanza el 55%, según el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, quien atribuyó el déficit a un manejo inadecuado de los contratos con las proveedoras. ▶️@teleamazonasec

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