Abastecimiento de medicamentos supera el 60% y Gobierno apunta al 80% hasta fin de año

El presidente Daniel Noboa afirmó que el abastecimiento de medicamentos en las casas de salud del país supera actualmente el 60%.





Según indicó, la meta del Gobierno es alcanzar el 70% a finales de octubre y cerrar el año con niveles de entre el 75% y 80%.





Durante la entrevista, Noboa sostuvo además que se han identificado prácticas de algunos médicos y funcionarios que, según dijo, recetan medicamentos que saben que no están disponibles, pese a que existirían otras opciones para tratar una misma dolencia.





El mandatario afirmó que estas actuaciones buscarían presionar la compra de productos de laboratorios específicos y aseguró que existen casos de contubernio entre funcionarios, médicos y proveedores.





Noboa señaló que el Gobierno está identificando a los responsables de estas prácticas.



