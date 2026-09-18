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Gobierno analiza desconectar un día a la semana a industrias de alto voltaje para cuidar los embalses

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, aseguró que bajo el esquema operativo actual no se prevén cortes de luz para la ciudadanía, aunque advirtió que no es posible anticipar el impacto que pueda tener el fenómeno de El Niño.

Redacción de Ecuadorinmediato
Juan Carlos Blum

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, informó que el Gobierno analiza con el sector industrial la posibilidad de desconectar un día a la semana a consumidores de alto voltaje 1, conocidos como AV1, como medida preventiva para cuidar los embalses.


Blum indicó que también se evalúa modificar las jornadas laborales de estas industrias, por ejemplo, de martes a sábado o de domingo a jueves, en coordinación con el Ministerio del Trabajo.


“Para cuidar y manejar los embalses, se está conversando con las cámaras y con los gremios que representan a los AV1 para desconectarlos un día a la semana”, explicó.


El funcionario aseguró que, bajo el esquema operativo actual, la ciudadanía no tendría cortes de energía. Sin embargo, señaló que no es posible predecir cuál será el impacto del fenómeno de El Niño sobre el sistema eléctrico.



Blum agregó que las medidas para proteger los embalses también contemplan desconexiones para consumidores de alto voltaje 2, AV2.


Además, informó que desde la próxima semana se incorporarían 200 megavatios adicionales mediante dos barcazas cuya contratación será renovada.


El ministro sostuvo que esta energía estaría enfocada en el sector industrial y que los consumidores AV1 y AV2 tendrían que pagar el precio real de la electricidad. La tarifa, según indicó, todavía se encuentra en negociación.


Sobre los costos de importación, Blum señaló que Colombia empieza a despachar energía a 32 centavos por kilovatio hora y que, en determinados momentos, ha llegado a ofrecerla hasta en 92 centavos.


El ministro también recordó que el 15 de diciembre es la fecha establecida para la desconexión de consumidores AV1 y AV2 que no cuenten con autogeneración. No obstante, afirmó que el Gobierno trabaja en un mecanismo alternativo para evitar una paralización del aparato productivo.



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