TCE sanciona con USD 12.050 a Guillermo Churuchumbi y al responsable económico de Pachakutik

El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ángel Torres Maldonado, sancionó con una multa de 25 salarios básicos unificados, equivalentes a USD 12.050, a Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Pachakutik, y a Carlos Gabriel Sánchez Villagrán, responsable del manejo económico del movimiento.





La resolución, emitida en primera instancia, aceptó la denuncia presentada por el presidente del Consejo Nacional Electoral, José Cabrera, por una infracción relacionada con las cuentas de campaña del Referéndum y Consulta Popular de 2024.





El TCE determinó que el informe fue presentado fuera del tiempo legalmente establecido y que no se subsanaron las observaciones formuladas dentro del proceso de control electoral.





Cada sancionado deberá depositar la multa en la cuenta correspondiente del CNE dentro de los 60 días posteriores a la ejecutoria de la sentencia.

Tras conocerse la decisión, Churuchumbi sostuvo que sus derechos políticos se mantienen intactos y afirmó que continúa habilitado para participar en las elecciones. También aseguró que su candidatura a la Prefectura de Pichincha sigue en firme.





La sentencia no dispuso la suspensión de sus derechos políticos. El fallo, al ser de primera instancia, todavía puede ser apelado ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral.