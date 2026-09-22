Cristian Zamora niega enriquecimiento ilícito y afirma que está en México por tratamiento médico

Cristian Zamora rechazó que exista enriquecimiento ilícito en su caso y aseguró que los valores observados dentro de un examen de Contraloría cuentan con justificación.





Explicó que la revisión abarcó sus declaraciones juradas entre enero de 2020 y mayo de 2025 y que el total auditado fue de USD 7,6 millones. Según afirmó, Contraloría no encontró justificativo para USD 82.398,15, equivalente al 1,08% del total revisado.





Zamora sostuvo que USD 77.673,83 de ese monto corresponden a acreditaciones realizadas antes de asumir la Alcaldía de Cuenca. Añadió que durante su gestión las observaciones alcanzarían USD 4.724,32, valores que, según dijo, también están respaldados con documentación.





También indicó que existe un peritaje incorporado al expediente de Fiscalía que concluiría que los valores están justificados y que existe un segundo peritaje todavía en desarrollo.





En ese contexto, pidió a la fiscal Ximena Rojas que lo convoque a rendir versión para presentar sus documentos y explicar las 22 transacciones observadas.





Este lunes, Rojas informó que solicitó a un juez de Quito que fije fecha y hora para una audiencia de formulación de cargos contra Zamora por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La fiscal también confirmó que no tiene prohibición de salida del país.





Zamora sostuvo que el caso está siendo utilizado con fines políticos en medio del proceso electoral y afirmó que algunos actores buscan instalar una narrativa en su contra para obtener réditos.





También confirmó que actualmente se encuentra en México para continuar un tratamiento médico. Explicó que viajó por recomendación médica y decisión familiar, debido a que algunos indicadores de su salud no han evolucionado como esperaba.





Negó que su salida del país responda a una intención de evadir el proceso y aseguró que espera regresar a Cuenca una vez concluya esta etapa de atención médica.



