Volver a la portada
Actualidad

Cristian Zamora niega enriquecimiento ilícito y afirma que está en México por tratamiento médico

El alcalde suspendido de Cuenca sostuvo que los valores observados por Contraloría están justificados, pidió a Fiscalía que lo llame a rendir versión y afirmó que detrás del caso existen intereses políticos vinculados al proceso electoral.

Redacción de Ecuadorinmediato
Cristian Zamora

Cristian Zamora rechazó que exista enriquecimiento ilícito en su caso y aseguró que los valores observados dentro de un examen de Contraloría cuentan con justificación.


Explicó que la revisión abarcó sus declaraciones juradas entre enero de 2020 y mayo de 2025 y que el total auditado fue de USD 7,6 millones. Según afirmó, Contraloría no encontró justificativo para USD 82.398,15, equivalente al 1,08% del total revisado.


Zamora sostuvo que USD 77.673,83 de ese monto corresponden a acreditaciones realizadas antes de asumir la Alcaldía de Cuenca. Añadió que durante su gestión las observaciones alcanzarían USD 4.724,32, valores que, según dijo, también están respaldados con documentación.


También indicó que existe un peritaje incorporado al expediente de Fiscalía que concluiría que los valores están justificados y que existe un segundo peritaje todavía en desarrollo.


En ese contexto, pidió a la fiscal Ximena Rojas que lo convoque a rendir versión para presentar sus documentos y explicar las 22 transacciones observadas.


Este lunes, Rojas informó que solicitó a un juez de Quito que fije fecha y hora para una audiencia de formulación de cargos contra Zamora por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La fiscal también confirmó que no tiene prohibición de salida del país.


Zamora sostuvo que el caso está siendo utilizado con fines políticos en medio del proceso electoral y afirmó que algunos actores buscan instalar una narrativa en su contra para obtener réditos.


También confirmó que actualmente se encuentra en México para continuar un tratamiento médico. Explicó que viajó por recomendación médica y decisión familiar, debido a que algunos indicadores de su salud no han evolucionado como esperaba.


Negó que su salida del país responda a una intención de evadir el proceso y aseguró que espera regresar a Cuenca una vez concluya esta etapa de atención médica.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Federación Médica responde a Noboa: “El médico no compra los medicamentos ni administra las bodegas”Actualidad
22 sep 2026

Federación Médica responde a Noboa: “El médico no compra los medicamentos ni administra las bodegas”

El gremio rechazó que se responsabilice a los profesionales por la falta de medicinas y cuestionó la afirmación de que algunos médicos recetarían productos sin stock “solo por fregar al paciente”.

Leer más
Ejército investiga denuncia por presunto abuso sexual en cárcel de mujeres de GuayasActualidad
22 sep 2026

Ejército investiga denuncia por presunto abuso sexual en cárcel de mujeres de Guayas

La institución informó que el caso involucraría a personal militar encargado de seguridad y control. También presentó una denuncia ante las autoridades competentes para que se inicie una investigación.

Leer más
Relator de la ONU advierte riesgos para los derechos humanos en la cooperación militar entre Ecuador y EE. UU.Actualidad
21 sep 2026

Relator de la ONU advierte riesgos para los derechos humanos en la cooperación militar entre Ecuador y EE. UU.

Ben Saul cuestiona la falta de transparencia sobre el alcance de las actividades militares estadounidenses en Ecuador y advierte que la cooperación en seguridad debe respetar las obligaciones internacionales relacionadas con el derecho a la vida.

Leer más