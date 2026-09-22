Noboa dice que Emiratos Árabes Unidos es el principal interesado en Sacha y plantea duplicar su producción

El presidente Daniel Noboa aseguró que empresas de Emiratos Árabes Unidos son las que han mostrado mayor interés en el campo petrolero Sacha y afirmó que su producción podría pasar de los actuales 73.000 barriles diarios a entre 150.000 y 160.000.





Campo Sacha e inversión petrolera

Durante una entrevista con Bloomberg, Noboa mencionó a Petromal y ADNOC entre las compañías interesadas y señaló que varias empresas de Emiratos suelen asociarse con firmas estadounidenses.

El mandatario sostuvo que elevar la producción de Sacha permitiría aumentar los ingresos petroleros y afirmó que esos recursos serían destinados a infraestructura, educación y programas sociales.

También indicó que Ecuador mantiene conversaciones con Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países para atraer inversión, siempre bajo el cumplimiento de la legislación nacional y las regulaciones ambientales.





Seguridad y cooperación con Estados Unidos

Noboa afirmó que Ecuador solicita de manera permanente mayor apoyo de Estados Unidos y Europa para enfrentar las estructuras económicas y logísticas del crimen organizado.

Señaló que cualquier cooperación debe respetar la soberanía nacional y que las operaciones tienen que mantenerse bajo el liderazgo de las Fuerzas Armadas y la Policía ecuatorianas. “Nunca daríamos un cheque en blanco a ningún país”, manifestó.

El presidente también indicó que existen conversaciones para ampliar la cooperación con Washington y que Ecuador recibe apoyo en inteligencia, imágenes satelitales y tecnología para el control fronterizo.





Operaciones desde Taura

Sobre la base aérea de Taura, Noboa explicó que el Gobierno busca concentrar allí operaciones y mecanismos de cooperación con Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea.

Entre los planes mencionó mejoras en las pistas y la posibilidad de realizar operaciones conjuntas desde esa instalación militar, en lugar de utilizar infraestructura civil de Guayaquil.





Economía y mercados

En materia económica, Noboa sostuvo que Ecuador atraviesa un escenario de mayor estabilidad y mencionó una inflación del 1,12%, crecimiento de depósitos bancarios, consumo y ahorro.

También defendió las decisiones económicas adoptadas durante su Gobierno, entre ellas la reducción del gasto y el aumento del IVA, y afirmó que no se arrepiente de esas medidas porque, a su criterio, contribuyeron a estabilizar la economía.

El mandatario añadió que el país mantiene un programa con el Fondo Monetario Internacional y que continúan las revisiones correspondientes sin inconvenientes.



