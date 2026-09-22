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Noboa dice que Emiratos Árabes Unidos es el principal interesado en Sacha y plantea duplicar su producción

El presidente señaló que empresas vinculadas a Emiratos Árabes Unidos han mostrado interés en el campo petrolero. También abordó cooperación en seguridad, inversión extranjera, economía y relación con Estados Unidos.

Redacción de Ecuadorinmediato
Presidente Noboa

El presidente Daniel Noboa aseguró que empresas de Emiratos Árabes Unidos son las que han mostrado mayor interés en el campo petrolero Sacha y afirmó que su producción podría pasar de los actuales 73.000 barriles diarios a entre 150.000 y 160.000.


Campo Sacha e inversión petrolera

Durante una entrevista con Bloomberg, Noboa mencionó a Petromal y ADNOC entre las compañías interesadas y señaló que varias empresas de Emiratos suelen asociarse con firmas estadounidenses.

El mandatario sostuvo que elevar la producción de Sacha permitiría aumentar los ingresos petroleros y afirmó que esos recursos serían destinados a infraestructura, educación y programas sociales.

También indicó que Ecuador mantiene conversaciones con Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países para atraer inversión, siempre bajo el cumplimiento de la legislación nacional y las regulaciones ambientales.


Seguridad y cooperación con Estados Unidos

Noboa afirmó que Ecuador solicita de manera permanente mayor apoyo de Estados Unidos y Europa para enfrentar las estructuras económicas y logísticas del crimen organizado.

Señaló que cualquier cooperación debe respetar la soberanía nacional y que las operaciones tienen que mantenerse bajo el liderazgo de las Fuerzas Armadas y la Policía ecuatorianas. “Nunca daríamos un cheque en blanco a ningún país”, manifestó.

El presidente también indicó que existen conversaciones para ampliar la cooperación con Washington y que Ecuador recibe apoyo en inteligencia, imágenes satelitales y tecnología para el control fronterizo.


Operaciones desde Taura

Sobre la base aérea de Taura, Noboa explicó que el Gobierno busca concentrar allí operaciones y mecanismos de cooperación con Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea.

Entre los planes mencionó mejoras en las pistas y la posibilidad de realizar operaciones conjuntas desde esa instalación militar, en lugar de utilizar infraestructura civil de Guayaquil.


Economía y mercados

En materia económica, Noboa sostuvo que Ecuador atraviesa un escenario de mayor estabilidad y mencionó una inflación del 1,12%, crecimiento de depósitos bancarios, consumo y ahorro.

También defendió las decisiones económicas adoptadas durante su Gobierno, entre ellas la reducción del gasto y el aumento del IVA, y afirmó que no se arrepiente de esas medidas porque, a su criterio, contribuyeron a estabilizar la economía.

El mandatario añadió que el país mantiene un programa con el Fondo Monetario Internacional y que continúan las revisiones correspondientes sin inconvenientes.


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