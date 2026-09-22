Federación Médica responde a Noboa: “El médico no compra los medicamentos ni administra las bodegas”

La Federación Médica Ecuatoriana rechazó que se responsabilice a los médicos por la falta de medicamentos en las instituciones de salud y pidió revisar las fallas del sistema de abastecimiento.





“El médico no compra los medicamentos. El médico no administra las bodegas. El médico no decide los procesos de adquisición”, señaló el gremio.





La Federación también cuestionó la afirmación de que un profesional pueda prescribir una medicina que no está disponible “solo por fregar al paciente” y sostuvo que esa idea desnaturaliza la relación entre médico y paciente.





La organización defendió que las prescripciones se realizan con base en el conocimiento científico, el criterio clínico y la responsabilidad ética de cada profesional.





También rechazó las afirmaciones sobre pacientes que venderían sus medicamentos y sostuvo que médicos y pacientes enfrentan las consecuencias de la falta de medicinas.





“Pacientes y médicos no somos enemigos. Estamos del mismo lado”, expresó la Federación, que pidió a las autoridades concentrarse en buscar soluciones.

El pronunciamiento se produjo después de que el presidente Daniel Noboa afirmara que se investiga a médicos que prescribirían fármacos que no constan en el inventario del sistema público, pese a existir alternativas disponibles, con el objetivo de inducir la compra de marcas específicas.



