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TCE deja fuera de la contienda a Luisa González en Manabí

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral rechazó el recurso presentado por González y dejó en firme la decisión de no calificar su candidatura auspiciada por Pachakutik.

Redacción de Ecuadorinmediato
Luisa González

Luisa González no podrá participar como candidata en Manabí, luego de que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) rechazara, con cinco votos a favor, el recurso subjetivo que presentó contra la decisión de la Junta Provincial Electoral.


Con esta resolución, quedó en firme la negativa de calificar su candidatura, que contaba con el auspicio del movimiento Pachakutik.


Tras conocerse la decisión, González reaccionó en redes sociales y acusó al Gobierno de buscar impedir su participación electoral. También afirmó que continuará junto a sus simpatizantes, pese a quedar fuera de esta contienda.


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